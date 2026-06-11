Axios: США нанесли удары по ПВО, радарам и центрам БПЛА Ирана

Вооружённые силы Соединённых Штатов атаковали системы ПВО и центры управления БПЛА. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.

«Высокопоставленный представитель США заявил, что все атакованные цели находятся на юге Ирана и включают системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции, а также подразделения управления и контроля беспилотниками», — пишет он.

Ранее в нескольких городах Ирана прогремела серия взрывов. Системы противовоздушной обороны работают над уничтожением целей в небе сразу над несколькими провинциями страны. Атаке подверглись морской порт Кенган, город Бендер-Аббас, а также округа Кешм и Минаб. Кроме того, произошли столкновения между военно-морскими силами США и Ирана в Персидском заливе.