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Война на Ближнем Востоке

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Регион
11 июня, 00:50

Axios: США нанесли удары по ПВО, радарам и центрам БПЛА Ирана

Обложка © X / U.S. Central Command

Обложка © X / U.S. Central Command

Вооружённые силы Соединённых Штатов атаковали системы ПВО и центры управления БПЛА. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.

«Высокопоставленный представитель США заявил, что все атакованные цели находятся на юге Ирана и включают системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции, а также подразделения управления и контроля беспилотниками», — пишет он.

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Ранее в нескольких городах Ирана прогремела серия взрывов. Системы противовоздушной обороны работают над уничтожением целей в небе сразу над несколькими провинциями страны. Атаке подверглись морской порт Кенган, город Бендер-Аббас, а также округа Кешм и Минаб. Кроме того, произошли столкновения между военно-морскими силами США и Ирана в Персидском заливе.

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Тимур Хингеев
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