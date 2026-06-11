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Война на Ближнем Востоке

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Регион
10 июня, 22:38

В Персидском заливе идут бои между ВС США и Ирана

Обложка © X / U.S. Central Command

Обложка © X / U.S. Central Command

В Персидском заливе идут вооружённые столкновения между вооружёнными силами Ирана и США. Агентство Mehr передало, что в районе иранских островов Кешм и Хенгам слышны взрывы.

Боевые действия идут на море. Отдельно отмечается, что звуки взрывов были зафиксированы на островах Хенгам и Кешм. Агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что иранские вооружённые силы находятся в полной боевой готовности на случай ударов со стороны США.

Mehr: В иранской провинции Фарс сработала система противовоздушной обороны
Mehr: В иранской провинции Фарс сработала система противовоздушной обороны

Ранее Центральное командование ВС США начало наносить дополнительные удары по целям в Иране. Удары наносятся по приказу верховного главнокомандующего вооружёнными силами США. В командовании уточнили, что атаки предприняты в целях самообороны. Бомбардировки начались в 17:15 по времени Восточного побережья США.

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Тимур Хингеев
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