В Персидском заливе идут бои между ВС США и Ирана

В Персидском заливе идут вооружённые столкновения между вооружёнными силами Ирана и США. Агентство Mehr передало, что в районе иранских островов Кешм и Хенгам слышны взрывы.

Боевые действия идут на море. Отдельно отмечается, что звуки взрывов были зафиксированы на островах Хенгам и Кешм. Агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что иранские вооружённые силы находятся в полной боевой готовности на случай ударов со стороны США.

Ранее Центральное командование ВС США начало наносить дополнительные удары по целям в Иране. Удары наносятся по приказу верховного главнокомандующего вооружёнными силами США. В командовании уточнили, что атаки предприняты в целях самообороны. Бомбардировки начались в 17:15 по времени Восточного побережья США.