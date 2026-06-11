Mehr: В иранской провинции Фарс сработала система противовоздушной обороны
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi
В районе иранской провинции Фарс прогремели взрывы, возможно, работала система противовоздушной обороны. Об этом сообщило агентство Mehr.
По его данным, взрывы слышались за городом. Кроме того, агентство сообщило о звуках взрывов неподалёку от иранского острова Киш.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США усилят атаки на Иран в ночь на четверг. Удары нанесут по ключевым объектам инфраструктуры. Он сообщил журналистам, что Центральное командование США приступит к бомбардировкам вечером. Хегсет сослался на указание президента Дональда Трампа нанести сильный удар по Ирану.
Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.