Mehr: В иранской провинции Фарс сработала система противовоздушной обороны

В районе иранской провинции Фарс прогремели взрывы, возможно, работала система противовоздушной обороны. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его данным, взрывы слышались за городом. Кроме того, агентство сообщило о звуках взрывов неподалёку от иранского острова Киш.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США усилят атаки на Иран в ночь на четверг. Удары нанесут по ключевым объектам инфраструктуры. Он сообщил журналистам, что Центральное командование США приступит к бомбардировкам вечером. Хегсет сослался на указание президента Дональда Трампа нанести сильный удар по Ирану.