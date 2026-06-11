Производитель Patriot не смог назвать сроки поставок ракет союзникам США

Американская компания Lockheed Martin не может гарантировать союзникам США сроки поставок ключевых ракет для систем ПВО Patriot. Об этом заявил вице-президент Брайан Данн. По данным Financial Times, заявление прозвучало на фоне планов увеличить производственные мощности втрое. Но даже такой рост не даёт заказчикам ясности по очереди.

«Мы не контролируем, как именно будут распределяться эти ракеты. Мы не можем никому сказать, где вы окажетесь в этом списке приоритетов. Очевидно, что сейчас со стороны Министерства обороны звучит много риторики... о том, как они собираются перераспределить, реорганизовать, кто получит ракеты первым. Мы не контролируем ничего из этого», — сказал Данн.

При этом он добавил, что расширение выпуска «очевидно сможет удовлетворить разнообразные потребности пользователей в более сжатые сроки». Главная проблема, по словам представителя производителя, не в самом изготовлении, а в распределении. Кто получит боеприпасы раньше, решает не компания, а американское оборонное ведомство.

Для союзников это означает простую вещь: даже при наращивании производства сроки поставок остаются без твёрдых гарантий, а место в очереди зависит от приоритетов Вашингтона.

Ранее Life.ru писал, что украинская оборонная компания Fire Point провела первые испытания новой зенитной ракеты FP-7.x, которую называют дешёвым аналогом Patriot. Параллельно Fire Point разрабатывает комплекс противовоздушной обороны Freyja, в состав которого должны войти радары обнаружения и единая система управления.