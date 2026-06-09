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Регион
9 июня, 08:51

«Ни одна не была перехвачена»: генерал США признал провал Patriot в Киеве

Ходжес заявил о бессилии Patriot перед российскими ракетами

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Американские системы Patriot не смогли справиться с российскими ракетами во время удара по Киеву. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По словам генерала, по украинской столице были выпущены девять ракет, и все они достигли целей.

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«Девять ракет были выпущены по Киеву. Девять ракет достигли своих целей. Ни одна не была перехвачена. Ни одна не была поражена батареями Patriot, которые США предоставили специально для защиты Киева от ударов такого рода», — сказал Ходжес в видео для своего блога.

Он отметил, что не сработали и другие западные системы, входящие в многоуровневую украинскую ПВО.

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«Она потерпела неудачу, потому что Россия создала ракетный потенциал, с которым нынешнее поколение систем противовоздушной обороны, предоставленных НАТО, справиться не может. Это неприятно признавать, но это так», — заявил генерал.

По его словам, проблему для Patriot создала связка разных типов ракет. В ударе, как утверждается, использовались гиперзвуковые «Кинжалы» и низколетящие крылатые ракеты Х-101.

Ходжес считает, что такая комбинация перегружает радары и системы управления. ПВО приходится одновременно отслеживать цели, которые идут на разных высотах и с разной скоростью, из-за чего эффективность перехвата снижается.

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Генерал предположил, что удар был спланирован так, чтобы максимально нагрузить украинскую противовоздушную оборону в момент входа ракет в зону поражения.

В начале июня ВС РФ нанесли один из самых сильных ударов с начала спецоперации. После этого на Западе всё чаще обсуждают пределы возможностей поставленных Киеву систем ПВО.

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Марина Фещенко
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