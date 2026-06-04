Владимир Зеленский требует пропустить Украину без очереди на покупку ракет PAC-3 для Patriot, но денег на контракт у Киева нет. Генсеку НАТО Марку Рютте пришлось вмешаться в пресс-конференцию, чтобы Зеленский не жаловался на медлительность США и не испортил отношения с Вашингтоном. Об этом пишет обозреватель Kp.ru Александр Гришин.

Украинский политик, по оценкам ряда комментаторов, находится на грани нервного срыва из-за задержек с поставками вооружений. После заседания Совета Украина – НАТО в Киеве он потребовал пропустить страну без очереди на покупку ракет PAC-3 для Patriot и дать деньги на эти закупки.

Европейский кредит в 90 млрд евро пока не выдали — Украина не подготовила необходимые документы. Без оплаты ракеты придут только к 2030 году. При этом Киев подталкивает Европу к созданию собственной антибаллистической системы, чтобы не зависеть от американских поставок.

«Можно я начну, потому что тут я должен встать на защиту Штатов. Я верю, что они делают всё возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине», — прервал Рютте монолог Зеленского, когда тот собирался пожаловаться на медлительность Запада.

На той же совместной с Марком Рютте пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что Украина будет наращивать ответные удары по российской территории. По его словам, вопрос лишь во времени, необходимом для реализации этих планов. Украинский политик отметил, что под атаками уже находятся нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, которые Киев считает законными военными целями.