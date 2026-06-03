На окраине села Ладинка в Черниговской области поражён объект, где Вооружённые силы Украины (ВСУ) держали боеприпасы. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА «Новости».

«Был поражен объект, использовавшийся для хранения боеприпасов. По имеющимся данным, в одном из зданий хранились ракеты-перехватчики Patriot PAC-2/3», — докладывает подполье.

Ранее в Одессе партизаны подорвали автомобиль с военнослужащими ВСУ, назвав эту акцию ответом на удар по общежитию в Старобельске, где погиб 21 подросток. Подпольщики при осуществлении этой операции действовали точечно и не допустили жертв среди гражданских.