ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 19:45

Российские военные уничтожили склад ВСУ с Patriot в Черниговской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

На окраине села Ладинка в Черниговской области поражён объект, где Вооружённые силы Украины (ВСУ) держали боеприпасы. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА «Новости».

«Был поражен объект, использовавшийся для хранения боеприпасов. По имеющимся данным, в одном из зданий хранились ракеты-перехватчики Patriot PAC-2/3», — докладывает подполье.

Удар с моря по Одессе: что известно о подозрительной активности в порту
Удар с моря по Одессе: что известно о подозрительной активности в порту

Ранее в Одессе партизаны подорвали автомобиль с военнослужащими ВСУ, назвав эту акцию ответом на удар по общежитию в Старобельске, где погиб 21 подросток. Подпольщики при осуществлении этой операции действовали точечно и не допустили жертв среди гражданских.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar