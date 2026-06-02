ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 10:46

Удар с моря по Одессе: что известно о подозрительной активности в порту

В Одессе заявили об ударе по портовой инфраструктуре с моря

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Российские силы нанесли удар по Одессе со стороны моря, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны». По его данным, под удар попали портовая инфраструктура и другие объекты.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в районе Одесского порта ранее фиксировали подозрительные перемещения. По его версии, они могли быть связаны с деятельностью ВСУ.

Изрешетили Украину: Военкор Коц раскрыл цели «Калибров», «Цирконов» и Х-101 в ночь на 2 июня
Изрешетили Украину: Военкор Коц раскрыл цели «Калибров», «Цирконов» и Х-101 в ночь на 2 июня

Лебедев утверждает, что 1 июня в рейдовой зоне находились несколько крупных порожних балкеров, включая одно судно особенно большого размера, а также средний сухогруз с низкой посадкой.

Кроме того, по его словам, к отправке готовился состав с небольшими контейнерами. Он также обратил внимание на изменения в расположении части контейнеров на территории порта.

В Карантинной гавани, как утверждает Лебедев, находился балкер BELLA NADIA, а на одном из причалов шли ремонтные работы с использованием дорожной техники. В других гаванях, по его данным, также фиксировали движение танкеров, балкеров и отдельных судов.

«‎Фей» по ресничкам снёс аккаунт на 400 тыс. подписчиков и стал самым жестоким людоловом Одессы
«‎Фей» по ресничкам снёс аккаунт на 400 тыс. подписчиков и стал самым жестоким людоловом Одессы

Авторы публикации связывают эти наблюдения с возможной скрытой активностью в портовой зоне. Официального подтверждения этой версии со стороны Украины в материале не приводится.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошли взрывы и пожар после атаки беспилотников со стороны моря. А ночью 2 июня Вооружённые Силы РФ нанесли массированный комбинированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar