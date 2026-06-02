Удар с моря по Одессе: что известно о подозрительной активности в порту

Российские силы нанесли удар по Одессе со стороны моря, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны». По его данным, под удар попали портовая инфраструктура и другие объекты.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в районе Одесского порта ранее фиксировали подозрительные перемещения. По его версии, они могли быть связаны с деятельностью ВСУ.

Лебедев утверждает, что 1 июня в рейдовой зоне находились несколько крупных порожних балкеров, включая одно судно особенно большого размера, а также средний сухогруз с низкой посадкой.

Кроме того, по его словам, к отправке готовился состав с небольшими контейнерами. Он также обратил внимание на изменения в расположении части контейнеров на территории порта.

В Карантинной гавани, как утверждает Лебедев, находился балкер BELLA NADIA, а на одном из причалов шли ремонтные работы с использованием дорожной техники. В других гаванях, по его данным, также фиксировали движение танкеров, балкеров и отдельных судов.

Авторы публикации связывают эти наблюдения с возможной скрытой активностью в портовой зоне. Официального подтверждения этой версии со стороны Украины в материале не приводится.