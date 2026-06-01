Российские «Герани» ударили по складам с грузами НАТО в Одессе

Российские военные при помощи беспилотников «Герань» нанесли сокрушительный удар по военным целям в Одессе и Одесской области в ночь на 1 июня. В частности, были атакованы склады с грузами из стран НАТО, которые недавно прибыли в порт. Об этом сообщает телеграм-канал «Хроники Гераней».

Несколько десятков российских дронов заходили со стороны моря на военные цели в Одессе. Украинские СМИ подтверждают информацию о масштабном ударе. Так, издание «Страна.ua» пишет о множественных взрывах в городе и области, а также о столбах дыма на горизонте.

Как сообщалось, в ночь на 1 июня в нескольких регионах Украины звучали сирены воздушной тревоги. На этом фоне появились сообщения о взрывах сразу в двух крупных городах страны — Одессе и Сумах. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги действовал в Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Николаевской областях.