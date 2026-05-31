Четыре моряка ВСУ погибли при ударе «Герани» по катеру под Одессой

Российский беспилотник поразил катер военно-морских сил ВСУ. Вся боевая команда погибла. Об этом сообщают украинские СМИ

В районе Пивденного Одесской области БПЛА «Герань» нанёс удар по судну ВСУ. Все, кто находился на борту, погибли.

Жертвами атаки стали четыре моряка: главный старшина Андрей Ануфриев, матросы Владислав Руденко, Василий Довгошей и Сергей Павлов.

Недавно Life.ru рассказывал, что в Одессе два безэкипажных катера подорвали учебный трёхмачтовый фрегат «Дружба» — единственное парусное судно Украины. По предварительной информации, жертв при атаке не было.