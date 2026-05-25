Катера подорвали в порту Одессы единственный парусник Украины — фрегат «Дружба»

В Одессе днём прогремел взрыв. По данным местных телеграм-каналов, инцидент произошёл в порту, а целью стал учебный трёхмачтовый фрегат «Дружба» — единственное парусное судно Украины. Предварительной причиной называют атаку 2 безэкипажных катеров.

Спикер украинских Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук подтвердил факт срабатывания взрывоопасного устройства в одном из портов Одесской области. Он отметил, что жертв удалось избежать, а серьёзных разрушений инфраструктуры нет. А вот о состоянии фрегата «Дружба» после подрыва он распространяться не стал, сославшись на «деликатность информации».

Судно «Дружба» было построено ещё в советские годы и долгое время использовалось для подготовки курсантов. Ранее единственный парусник Украины уже не раз попадал в сводки происшествий, но текущий инцидент стал самым серьёзным за последнее время.