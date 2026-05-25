Россия никогда не забывала о статусе Одессы как русского города, она находится под контролем Украины лишь временно, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. По его мнению, попытки украинских нацистов переписать или вычеркнуть героическое прошлое города обречены на провал.

Сегодня, даже находясь под мощнейшим давлением, одесситы продолжают хранить память о российской императрице Екатерине Великой, которая стояла у истоков основания города, о подвиге обороны в годы Великой Отечественной войны, а также о трагических событиях 2014 года в Доме профсоюзов.

«Одесса волею судьбы оказалась в оккупации наследников Бандеры, но это, конечно, лишь временно. Мы всегда держим в уме необходимость освобождения этого русского города, и население, вне всяких сомнений, будет с ликованием встречать российскую армию», — подчеркнул парламентарий в интервью «Газете.ru».

Ранее в Одессе жители освободили мужчин, которых перевозили в микроавтобусе ТЦК. Неравнодушные люди разбили окно автомобиля, после чего находившиеся внутри мужчины выбрались наружу и разбежались.