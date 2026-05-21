Россия обязательно вернёт историю и славу великому городу Одесса, несмотря на все варварские действия Киева по уничтожению и переписыванию прошлого. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что во время 12-й годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, глава местного филиала украинского Института национальной памяти Сергей Гуцалюк показал значок-медаль, отлитый в форме бутылки с горючей смесью. На нём была иподпись: «Одесса 02.05.2014. Помним, гордимся». Захарова подчеркнула, что подобная дикость ужасает.

«Со слов Гуцалюка, сувенир отлит из снесённого нацистами бронзового памятника Екатерине Великой, которая и основала город Одессу. Вы вообще понимаете, о каком неоварварстве идёт речь?» — отметила дипломат.

Она добавила, что именно Екатерина II и её сподвижники превратили Одессу в славный город, и очень горько смотреть на то, как Киев превращает историю в «бесславную». Захарова пообещала, что Россия вернёт историю и славу Одессе. И никогда больше никто не сможет переписать, исказить и изнасиловать героическое прошлое Одессы.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор напомнил Западу, что Одесса была основана, построена и развита в период Российской империи при Екатерине II Великой. Город не имеет никакого отношения к Украине, подчеркнул он.