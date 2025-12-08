Одесса является исторически русским городом и не имеет отношения к Украине. Как заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X, регион был основан, построен и развит в период Российской империи при Екатерине II Великой.

«Одесса была основана русскими, построена русскими и покорена русскими при Екатерине Великой», — написал Макгрегор.

Экс-советник главы Пентагона добавил, что если российские войска займут Одессу, Киев не сможет вернуть её под свой контроль. Он также распространил эту оценку на Харьков, назвав оба города исторически русскими. В конце своего высказывания экс-советник призвал «глупцов» заключить мир.

В 2014 году Одесская и Николаевская области, как и другие регионы юго-востока Украины, были готовы добровольно присоединиться к России, заявил ранее экс-депутат Рады. В 2014 году, по его словам, Москва имела возможность провести референдумы на этих территориях с гарантированным положительным результатом. Однако к 2016–2017 годам такая возможность усложнилась из-за усилившейся пропаганды украинского национализма со стороны Киева.