Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что в 2014 году Одесская и Николаевская области были готовы присоединиться к России добровольно — так же, как и другие регионы Юго-Востока. Его комментарий прозвучал в ответ на слова председателя Ассоциации юристов России Сергея Степашина, который выразил надежду на будущее мирное воссоединение этих территорий с РФ.

«В 2014 году регионы Юго-Восточной Украины очень хотели присоединиться к России. Москва могла тогда провести референдумы и получить гарантированный положительный результат. В 2016 или 2017 году такая возможность тоже была, но уже наблюдались некоторые сложности, поскольку Киев развернул мощную пропаганду украинского национализма. Сегодня о добровольном воссоединении говорить, увы, не приходится. Идут боевые действия», — указал Олейник в беседе с «Ридусом».

По его словам, жители Юго-Востока находятся на пике эмоций, но постепенно начинают «прозревать» и понимать, что у Украины остаётся лишь два пути: либо вечная война и власть мародёров, либо воссоединение с Россией. Он добавил, что Запад финансирует только военные цели, тогда как на восстановление регионов, по его мнению, смогут выделить средства только РФ — при условии, что к власти придут не «барыги», а честные и ответственные люди.

Напомним, бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Одесса и Николаев в перспективе могут добровольно войти в состав РФ. Он признался, что хотел бы видеть эти города в России, но подчеркнул, что воссоединение должно быть мирным и добровольным. Степашин уточнил, что видит таким следующий этап развития ситуации, добавив, что сейчас важно сосредоточиться на урегулировании конфликта, включая реализацию возможных мирных инициатив, таких как американский план.