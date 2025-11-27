Медведчук: На Украине обсуждают эвакуацию из Киева, Харькова и Одессы

На Украине обсуждают возможность эвакуации из крупных городов – Киева, Харькова и Одессы. Об этом заявил экс-лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Электроэнергия, газ и инфраструктура, которые обеспечивают жизнь, сегодня находятся в катастрофическом состоянии. Именно поэтому ведутся дискуссии о том, что людям, возможно, придётся покидать большие города», – отметил Медведчук в беседе с РИА «Новости».

По его словам, если не удастся обеспечить тепло и электроснабжение, вся городская инфраструктура может перестать работать. Тогда украинские власти могут начать эвакуацию жителей из крупных городов, прежде всего из столицы, а также Харькова, Одессы и Днепропетровска.

Недавно Дональд Трамп также предупредил, что зима для Украины будет сложной и опасной. Американский лидер заявил, что погода ожидается холодной, что в условиях угрозы остановки электростанций чревато риском перебоев в оказании базовых услуг населению.