Украину ожидает холодная зима, считает американский лидер Дональд Трамп. Своим прогнозом президент США поделился во время выступления в Белом доме.

«Холодная зима. <...> Станции, производящие электричество, были атакованы, мягко говоря», — сказал республиканец, отвечая на вопрос о текущей ситуации на Украине.

По словам хозяина Белого дома, киевский режим будет вынужден согласиться с американским планом по прекращению конфликта, а сделку нужно было заключить уже давно. Трамп добавил, что в настоящее время ведутся различные переговоры о предложениях Соединённых Штатов, однако не уточнил, с кем именно.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина должна либо согласиться на предложенный США план урегулирования, либо готовиться к затягиванию конфликта. На вопрос о реакции Киева президент США ответил, что главарю киевского режима Владимиру Зеленскому «придётся полюбить» мирный план. Иначе, по его словам, Украине придётся продолжать боевые действия.