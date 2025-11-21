Дмитриев сообщил, что мирный план Трампа призван спасти Украину

План американского президента Дональда Трампа призван спасти Украину от ещё больших территориальных потерь и смертей. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Из-за пропаганды поджигателей войны многие упускают из виду, что мирный план Трампа призван спасти Украину от ещё большей потери территорий и жизней», — говорится в заявлении дипломата.

Дмитриев призвал пристально следить за действиями лиц, выступающих против мирного плана, а также за теми, кому выгодно продолжение боевых действий. Он предположил, что эти люди, вероятно, хотят нажиться на продолжающемся конфликте.

Напомним, что президент России Владимир Путин, выступая на заседании с Совбезом, заявил, что получил мирный план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов. Глава государства отметил, что этот документ может стать основой для мирного урегулирования конфликта. Как отметил российский лидер, США «предметно» документ с российской стороной ещё не обсуждали.