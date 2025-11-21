Путин: Россия готова к переговорам, но может добиться целей СВО и военным путём

Россия сохраняет готовность к диалогу, но не видит препятствий для достижения целей специальной военной операции военным способом при отказе Киева к урегулированию конфликта. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания с членами Совета безопасности.

Глава государства обратил внимание украинской стороны и европейских стран на неизбежность повторения ситуаций, аналогичных Купянскому направлению, на других ключевых участках линии соприкосновения. Он подчеркнул, что подобное развитие событий соответствует интересам России, поскольку способствует выполнению поставленных боевых задач.

«И в целом нас это устраивает, поскольку ведёт к достижению целей СВО вооружённым путём, в ходе вооружённой борьбы. Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путём, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», — сказал Путин.

Напомним, что вечером 21 ноября Путин собрал постоянных членов Совета безопасности для проведения оперативного совещания. В ходе этого российский лидер отметил, что РФ и Соединённые Штаты начали предварительное обсуждение мирного плана Дональда Трампа по Украине ещё до проведения саммита на Аляске. Данные контакты не получали публичной огласки и носили общий характер.