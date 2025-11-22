Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина должна либо согласиться на предложенный США план урегулирования, либо готовиться к затягиванию конфликта. С соответствующим заявлением республиканец выступил в пятницу перед прессой в Белом доме.

На вопрос о реакции Киева президент США ответил, что главарю киевского режима Владимиру Зеленскому «придётся полюбить» мирный план.

«Если он ему не понравится, то им, видимо, придётся продолжать боевые действия», — сказал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп считает, что Владимиру Зеленскому придётся одобрить предложенный США план урегулирования конфликта на Украине. На вопрос о возможном прекращении помощи в случае отказа бывшего комика от американского плана, республиканец ответил уклончиво, заявив, что главарю киевского режима «рано или поздно придётся что-то принять». Хозяин Белого дома также добавил, что Киеву «следовало действовать быстрее».