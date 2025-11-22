Трамп заявил, что Зеленскому придётся одобрить мирный план США

Американский лидер Дональд Трамп считает, что главарю киевского режима Владимиру Зеленскому придётся одобрить предложенный США план урегулирования конфликта на Украине. Заявление республиканца прозвучало во время общения с журналистами в Белом доме.

«Мы считаем, что у нас есть способ добиться мира, ему придётся его одобрить», — сказал президент США.

На вопрос о возможном прекращении помощи в случае отказа Зеленского от американского плана, Трамп ответил уклончиво, заявив, что экс-комику «рано или поздно придётся что-то принять». Хозяин Белого дома также добавил, что Киеву «следовало действовать быстрее».

Ранее СМИ узнали, кто первым, по задумке Трампа, должен подписать мирный план. Проект по урегулированию украинского конфликта должны будут подписать Дональд Трамп и Владимир Зеленский, после чего текст будет официально отправлен российской стороне. План был передан бывшему комику министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Текст документа разрабатывали спецпредставители президентов двух стран — Стив Уиткофф со стороны США и Кирилл Дмитриев со стороны России. По словам президента США, следующий четверг, 27 ноября, является подходящим дедлайном для мирного плана по Украине.