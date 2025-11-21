Проект по урегулированию украинского конфликта должны будут подписать американский лидер Дональд Трамп и главарь киевского режима Владимир Зеленский, после чего текст будет официально отправлен российской стороне. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Документ сначала будет подписан Зеленским и Трампом, а затем представлен российской стороне», — говорится в статье.

По данным собеседников издания, план был передан бывшему комику министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Текст документа разрабатывали спецпредставители президентов двух стран — Стив Уиткофф со стороны США и Кирилл Дмитриев со стороны России.