Одесса и Николаев в будущем могут на добровольной основе войти в состав Российской Федерации. Об этом ТАСС заявил бывший председатель правительства России, глава Ассоциации юристов Сергей Степашин.

Отвечая на вопрос о том, должна ли российская сторона в рамках СВО вернуть Одессу и Николаев, Степашин подчеркнул, что хотел бы видеть эти города в составе РФ. При этом, по его словам, воссоединение должно произойти на добровольной основе. «Я думаю, это следующий этап», — сказал собеседник агентства.

Степашин отметил, что в настоящее время необходимо сфокусироваться на усилиях по урегулированию текущего конфликта, в том числе на американском мирном плане.

Недавно Сергей Степашин высказал мнение, что Третья мировая война уже началась. Человечество достигло самой опасной черты за последние десятилетия, считает он. Текущее противостояние выходит за рамки конфликта на Украине, представляя собой глобальную идеологическую схватку, от исхода которой зависит будущее многополярного мира.