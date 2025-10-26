Третья мировая война уже идёт, но в гибридной форме, заявил экс-премьер России Сергей Степашин. Бывший глава правительства отметил, что человечество подошло к самой опасной черте за последние десятилетия. По его словам, нынешнее противостояние – не просто конфликт на Украине, а глобальная схватка идеологий, где на карту поставлено будущее всего многополярного мира.

На Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии Степашин подчеркнул, что впервые со времён нацистской Германии Россия и её союзники столкнулись с агрессией против всего цивилизованного мира. Он заявил, что страны Запада пытаются «поставить на колени» независимые государства, но у них ничего не выйдет.

«Мы не проиграем. Поверьте мне», – заявил Степашин, обращаясь к участникам форума и отметив, что недружественными бывают не народы, а политики. По его словам, которые цитирует РИА «Новости», именно сейчас решается, каким будет XXI век – враждебным и однополярным или свободным и справедливым.

