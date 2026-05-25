Взрывы прогремели в нескольких городах Украины
В Чернигове и Сумах на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал опасности перед этим звучал в Черниговской и Сумской областях.
Ранее в ночь на 24 мая по территории Украины был нанесён массированный комбинированный удар с применением ракет и беспилотников. В ходе атаки применялись ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», дроны «Герань». Тем временем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* выступил с призывом к Киеву о завершении конфликта. По его словам, «надо делать всё, чтобы это всё остановилось».
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.