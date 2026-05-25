Взрывы прогремели в нескольких городах Украины

В Чернигове и Сумах на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал опасности перед этим звучал в Черниговской и Сумской областях.

