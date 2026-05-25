Военный эксперт назвал возможную цель «Орешника» в Белой Церкви

Новейшая российская баллистическая ракета «Орешник» могла нанести удар по военному аэродрому в Белой Церкви Киевской области. Этот узел использовался для снабжения украинских войск, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

«(«Орешник» поражает. — Прим. Life.ru) цели военного значения. Это могли быть заводы и командные пункты. Насколько известно, удары были и по Белой Церкви — очень важный транспортный узел. Вполне возможно, что там «Орешник» применялся. В Белой Церкви находится транспортный узел, аэродром», ― сказал Дандыкин.

По его словам, Белая Церковь — критически важная логистическая точка, где распределяли вооружения, боеприпасы и беспилотники. Перед ударом российские военные запустили сотни беспилотников, чтобы перегрузить ПВО противника.

Эффективность западных ЗРК, отметил Дандыкин, оказалась практически нулевой против гиперзвуковых «Цирконов», «Кинжалов» и «Орешника». Саму ПВО Украины он назвал обескровленной.

Ранее Россия в третий раз применила ракетный комплекс «Орешник» в неядерном варианте при массированной атаке по военным объектам Украины. Военкор Александр Коц пояснил, что компьютерное моделирование или эксперименты в тылу — это одно, и совсем другое — «натурные тесты», по итогам которых оружие дорабатывается.