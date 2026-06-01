Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

«‎Фей» по ресничкам снёс аккаунт на 400 тыс. подписчиков и стал самым жестоким людоловом Одессы

В Одессе одним из самых жестоких военкомов оказался бьюти-мастер Денис Олейник

Денис Олейник. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Денис Олейник; Telegram / Одесса Info

В Одессе одним из самых жестоких военкомов оказался бьюти-мастер Денис Олейник. Мужчина решил сменить вид деятельности, предположительно, чтобы не загреметь в ряды ВСУ. Новая работа по мобилизации украинцев разбудила в нём зверя, пишут авторы «Одесса INFO», раскрывшие личность кровожадного военкома.

До работы в ТЦК Олейник активно вёл свои страницы в соцсетях и размещал примеры своих работ. Он наращивал ресницы и делал макияж девушкам. Молодой человек постоянно выкладывал посты о повышении квалификации в сфере индустрии красоты. У «‎фея» по ресничкам было свыше 400 тысяч подписчиков. Сейчас аккаунты удалены. Теперь Олейник мастерски заламывает руки призывникам, кидает их в «воронок» и отправляет на фронт умирать.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК фиктивно «мобилизовали» 276 человек, включая покойников, заключённых и тех, кто уже служил. О призыве в Вооружённые силы Украины душ умерших украинцев сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

