Украина разрабатывает дешёвый аналог системы ПВО Patriot

Первые лётные испытания новой зенитной ракеты FP-7.x провела украинская оборонная компания Fire Point. Разработку позиционируют как более доступную альтернативу западным системам ПВО. О результатах испытаний сообщает Financial Times со ссылкой на представителей компании. По их данным, ракета предназначена для перехвата баллистических целей и беспилотников.

Систему FP-7.x сравнивают с американским комплексом Patriot и франко-итальянским SAMP-T, отмечая схожий функционал при сниженной стоимости. Параллельно Fire Point разрабатывает комплекс противовоздушной обороны Freyja, в состав которого должны войти радары обнаружения и единая система управления.

Сооснователь компании Денис Штилерман подчеркнул, что дальнейшая реализация проекта будет зависеть от скорости поддержки западных партнёров. Запуск серийного производства ракеты планируется к 2027 году, если разработка пройдет все этапы. Эксперт Центра стратегических и международных исследований Том Карако выразил сомнения в том, что FP-7.x сможет полностью заменить существующие системы ПВО, указав на вероятное вспомогательное значение новой ракеты.

Ранее на Украине был утверждён список предприятий, которым разрешено формировать частные группы противовоздушной обороны. Всего на участие в программе было подано 43 заявки, однако одобрение получили 30 организаций. Среди получивших статус уполномоченных по организации ПВО около половины составляют операторы и предприятия критической инфраструктуры.