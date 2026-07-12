Самолёт НАТО заметили у побережья Чёрного моря

Летательный аппарат Boeing E-3A Sentry, состоящий на вооружении НАТО, приступил к патрулированию в воздушной зоне Румынии вдоль черноморского побережья. Судно поднялось с литовского аэродрома в Шауляе и вышло на круговую траекторию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Борт, зарегистрированный в Люксембурге, взлетел с авиабазы в литовском Шяуляе. Сначала он выполнил несколько кругов над центральной частью Румынии в сопровождении американского заправщика Boeing KC-135T Stratotanker, после чего сместился к побережью и продолжает полёт по круговой траектории на высоте около 9 километров. Оборудование самолёта позволяет фиксировать и идентифицировать воздушные цели на расстоянии до 400 километров.

«Самолёт НАТО, зарегистрированный в Люксембурге, кружит в настоящее время в районе побережья Чёрного моря в воздушном пространстве Румынии», — говорится в сообщении.

Несколько дней назад разведывательный самолёт НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II также был замечен над Чёрным морем. Борт, базирующийся в Румынии, выполнял полёт над нейтральными водами на высоте около 10,5 километра. За несколько дней до этого тот же самолёт совершал разведывательные полёты у границ Калининградской области вместе с британским разведчиком. Активность Artemis II в Чёрном море приобрела системный характер — полёты совершаются регулярно, в том числе по выходным, что ранее фиксировали реже. Натовские разведывательные миссии в регионе участились на фоне сохраняющейся напряжённости.