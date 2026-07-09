Натовский разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II снова замечен над Чёрным морем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза. Самолёт, который базируется в Румынии, летает над нейтральными водами на высоте около 10,5 км, не заходя в воздушное пространство других стран.

Интересно, что буквально пару дней назад этот же борт «кружил» у границ Калининградской области вместе с британским самолётом-разведчиком. Сейчас активность Artemis II в Чёрном море стала системной — полёты совершаются регулярно, даже по выходным, что раньше было редкостью.

Ранее в МИД констатировали, что НАТО и киевский режим взяли курс на разработку оружия, способного массированно поражать российские авиабазы далеко за линией фронта. На официальных интернет-площадках структур альянса запущен очередной тендер на создание продвинутых систем вооружений, учитывающих боевой опыт киевского режима против России.