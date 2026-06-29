НАТО и киевский режим взяли курс на разработку оружия, способного массированно поражать российские авиабазы далеко за линией фронта. С таким разоблачением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат указала на свежую информацию, опубликованную на официальных интернет-площадках структур альянса, включая его представительство на Украине. Там запущен очередной тендер на создание продвинутых систем вооружений, учитывающих боевой опыт киевского режима против России.

«Речь, в частности, идёт о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны», — констатировала дипломат.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что России пора готовиться к большой драке с Европой. Эксперт убеждён, что европейские страны фактически уже ведут боевые действия против России руками украинцев, снабжая Киев вооружением и боеприпасами. По его словам, настало время показать зубы и приготовиться к серьёзному столкновению. Баранец подчеркнул, что не исключает сценария, при котором Москве придётся доставать и ядерное оружие.