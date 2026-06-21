Европейские лидеры собственными руками превратили граждан своих стран в мишени для России. Такое заявление сделал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен, комментируя британские испытания нового дальнобойного вооружения для ВСУ.

По словам эксперта, Великобритания и НАТО уже давно пересекли черту, отделяющую косвенный конфликт от прямого столкновения. Диесен подчеркнул, что действия западных политиков не оставили Москве иного выбора.

«Великобритания и НАТО давно перешли грань между опосредованной войной и прямым конфликтом. Наши лидеры своими действиями лишили Россию выбора, сделав ответные меры неизбежными и превратив всех нас в мишени», — написал.

Напомним, что Великобритания испытала новое дальнобойное оружие Nightfall, которое планируется передать Украине. Новые системы способны поражать цели на удалении свыше 300 миль, что составляет почти 500 километров. Поставки могут начаться в скором времени, а в ближайшие месяцы оружие ждут дальнейшие тестовые пуски.