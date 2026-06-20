500 км до цели: Британия испытала «сумеречное» оружие для удара ВСУ по Москве

Великобритания провела испытания нового дальнобойного оружия Nightfall (сумерки), которое планирует передать Украине. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в британском минобороны.

«Великобритания провела испытания нового дальнобойного оружия, которое вскоре может быть поставлено Украине, чтобы Киев мог нанести удар по Москве. Новые системы, способные поражать цели на расстоянии более 300 миль [почти 500 км] были испытаны на полигоне на Гебридских островах, а в ближайшие месяцы пройдут дальнейшие испытания», — пишет издание.

В январе 2026 года британское военное ведомство объявило о разработке баллистических ракет Nightfall с дальностью более 500 километров. Экспериментальное оружие оснастят боеголовкой весом 250 кг, скорость полёта составит почти 600 км/ч. Тендер на создание ракет получили три компании, включая производителя Storm Shadow — MBDA, а также MGI Engineering и Rotron Aerospace.

Начальная стоимость контрактов в рамках проекта «Project Brakestop» составила около 5 миллионов фунтов, позднее выделили ещё 15 миллионов.

Ранее сообщалось, что Британия выделит Украине $280 млн на поставки обогащённого урана для АЭС. В канцелярии премьера Соединённого Королевства уточнили, что финансирование будет проходить через государственное агентство UK Export Finance.