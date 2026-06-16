Великобритания направит 210 млн фунтов стерлингов (более $280 млн) на обеспечение работы украинских атомных электростанций в течение ближайших двух лет посредством доставки обогащённого урана. Финансирование будет проходить через государственное агентство UK Export Finance, сообщает канцелярия британского премьера.

«В течение следующих двух лет Великобритания будет обеспечивать работу украинских АЭС благодаря поддержке в размере 210 млн фунтов стерлингов, предоставленной компанией UK Export Finance, что позволит британской компании Urenco поставлять обогащённый уран украинскому производителю атомной энергии «Энергоатом», — говорится в заявлении.

В канцелярии уточнили, что договорённость была достигнута в ходе встречи премьер-министра Кира Стармера с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, состоявшейся в начале июня в Лондоне. Речь идёт о развитии уже действующего долгосрочного контракта между Urenco и «Энергоатомом», заключённого в 2023 году. Тогда стороны согласовали поставки обогащённого урана до 2035 года.

Тем временем, Евросоюз и Соединённые Штаты обеспокоены падением авторитета премьер-министра Кира Стармера. Их волнует, что будет с международными отношениями, если к власти придёт его преемник Энди Бернхэм. Стармер был солидарен с Украиной и у него сложились хорошие отношения с Владимиром Зеленским. Новому же лидеру, возможно, понадобится время, чтобы наладить контакты с Киевом.