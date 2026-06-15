ЕС и США встревожены из-за падения авторитета британского премьера Стармера

Авторитет британского премьера Кира Стармера на Западе падает. Евросоюз и США беспокоятся, что будет с отношениями, если к власти придёт его преемник. Об этом пишет газета Politico.

«Нынешние и бывшие дипломаты <…> заявили, что, по их мнению, авторитет Стармера упал в преддверии его возможного ухода с поста премьер-министра и что они практически не представляют, чего ожидать от (Энди, — Прим.Life.ru) Бернхэма, который считается его преемником», — говорится в статье.

Один из собеседников издания отметил, что Стармер был солидарен с Украиной и у него сложились хорошие отношения с Владимиром Зеленским. Новому же лидеру, возможно, понадобится время, чтобы наладить контакты с Киевом. Американский чиновник добавил, что при Бернхэме отношения между США и Британией могут ухудшиться ещё сильнее. Они и так пошатнулись после того, как Стармер отказался поддерживать удары по Ирану.

Напомним, что в начале мая почти 100 членов Лейбористской партии призвали Стармера уйти в отставку после провала на местных выборах. На этом фоне депутат Джош Саймонс заявил, что уступает свой мандат Бернхэму, а тот подтвердил, что намерен бороться за пост премьера.