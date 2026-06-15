Удар в спину? США и Иран заключают сделку о мире, но что это значит для России Оглавление Что такое сделка США и Ирана: суть соглашения Что это значит для США и Ирана Глобальные последствия: как сделка повлияет на мир Что это значит для России: экономика и геополитика Риски и неопределённости: может ли сделка США и Ирана сорваться Вопросы и ответы (FAQ) Когда вступит в силу сделка? Какие санкции снимут с Ирана? Могут ли США снова выйти из сделки? Какие последствия от сделки для мира? Снимут ли санкции с Ирана полностью? Какова позиция России по соглашению? Заключение Сделка США и Ирана в 2026 году: суть соглашения, условия снятия санкций, влияние на цены на нефть, позиция России и глобальные последствия. Узнайте проверенные факты и экспертный анализ — в материале Life.ru. 15 июня, 13:45 Сделка США и Ирана 2026 может оставить Россию без союзника и денег от продажи нефти. Обложка © ChatGPT

СМИ сообщают, что США и Иран наконец-то достигли договорённостей по мирной сделке. Вашингтон и Тегеран должны подписать соглашение 19 июня в Швейцарии и закончить войну. Но всё ли так гладко? На каких условиях будет достигнут мир и может ли кто-то помешать сторонам прекратить кровопролития? Читайте в материале Life.ru.

Что такое сделка США и Ирана: суть соглашения

История конфликта США и Ирана длится уже больше десяти лет. Подробно об этом мы уже рассказывали в нашей статье.

Если коротко, то ещё при Обаме американцы расценили ядерную программу Ирана как угрозу для своей безопасности. Тогда, в 2015 году, Вашингтону и Тегерану удалось добиться перемирия и подписать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласно которому Иран был обязан завершить все исследования и разработки по обогащению оружейного урана.

Но в 2018 году пришёл Трамп, заявил, что США выходят из соглашения, и снова наложил на Иран санкции, предъявив новые, расширенные и более жёсткие требования по части ядерных разработок. В итоге в Тегеране в ответ на это просто возобновили программу по обогащению урана. И с тех пор напряжение в регионе только росло и достигло пика в феврале 2026 года, когда американцы при поддержке Израиля нанесли удары по более чем 500 целям на территории Ирана. И до сегодняшнего дня США и Иран всё никак не могли договориться, хотя уже несколько раз как минимум Трамп заявлял о заключении сделки, что, мол, вот-вот — и они достигнут мира.

Но, кажется, этот момент наконец настал. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что 19 июня между США и Ираном будет подписано соглашение.

Пока что ключевые пункты меморандума о взаимопонимании между США и Ираном официально ни одной стороной не публиковались, однако есть информация от иранского агентства Mehr, о чём договорились Вашингтон и Тегеран.

Обязательства США:

Остановка боевых действий по всем фронтам, включая Ливан.

Невмешательство во внутренние дела Ирана и уважение его суверенитета.

Полное снятие морской блокады Ирана в течение 30 дней.

Вывод американских войск из районов вокруг Ирана.

Возобновление прохода судов через Ормузский пролив в течение 30 дней с согласия Ирана.

Отмена антииранских санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и её производных.

Совместная с союзниками разработка плана восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд.

Обязательство не увеличивать численность своих войск в регионе и не вводить новые санкции на время переговоров.

Участие в создании механизма контроля за выполнением соглашения.

Обязательства Ирана:

Подтверждение приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обязательство не производить ядерное оружие.

Готовность в течение 60 дней вести переговоры для достижения окончательного соглашения по иранской ядерной программе, полному снятию первичных и вторичных антииранских санкций США, а также резолюциям Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ.

Согласие Ирана на возобновление работы пролива в течение 30 дней после подписания соглашения.

Дополнительные условия:

Окончательное соглашение должно быть утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН.

Ракетная программа Ирана и поддержка им региональных союзников («оси сопротивления») не подлежат обсуждению в рамках данного соглашения.

Вторая стадия переговоров не начнётся до разблокировки половины иранских средств, приостановки нефтяных санкций и снятия морской блокады.

Что это значит для США и Ирана

Помешает ли Израиль сделке Трампа и Ирана 19 июня? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

И хотя прекращение войны это, несомненно, позитивное решение, заключаемое мирное соглашение несёт для каждой стороны не только плюсы, но и минусы.

Плюсы для Ирана это, конечно:

снятие санкций, что открывает доступ к мировым финансовым рынкам;

рост экспорта нефти и газа;

приток иностранных инвестиций;

улучшение уровня жизни населения.

Минусами можно назвать:

риск внутренней критики со стороны консерваторов;

зависимость от соблюдения условий сделки;

возможное замедление развития ядерных технологий.

Для США же плюсы от мирной сделки следующие:

контроль над ядерной программой Ирана снижает риск распространения оружия массового уничтожения;

снижение напряжённости на Ближнем Востоке;

политические дивиденды для администрации.

Но есть и ряд минусов:

критика со стороны Израиля и Саудовской Аравии;

риск возобновления ядерной программы Ирана в будущем;

внутриполитические разногласия в США.

Глобальные последствия: как сделка повлияет на мир

Мировое соглашение между США и Ираном не только повлияет на сами стороны конфликта, но и, несомненно, на весь мир.

Так уже только сообщения о возможном подписании сделки заставили цены на нефть упасть до $84 за баррель марки Brent впервые с 10 марта. Связано это с тем, что огромные объемы чёрного золота проходят через заблокированный в настоящий момент Ормузский пролив, из-за чего как раз цены и взлетели до этого.

Ормузский пролив. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Другим немаловажным последствием заключения сделки будет непосредственная безопасность на Ближнем Востоке.

«В том случае если иранцы будут соблюдать условия этой сделки, это коренным образом изменит Ближний Восток на ближайшие 50 лет. Это положит конец войне, это сделает Ближний Восток более привлекательным для инвестиций» — такие слова американского вице-президента Джей Ди Вэнса приводит телеканал Fox News.

Однако мирное соглашение между Тегераном и Вашингтоном также может внести раскол между США и Израилем, так как последние участия в переговорах не принимали. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир уже заявили, что Израиль не связан условиями соглашения и продолжит действовать в своих интересах, например, в Ливане, что может привести не только к дальнейшему обострению отношений между Израилем и Ираном, а также к разногласиям между союзниками.

Что это значит для России: экономика и геополитика

Одним из ключевых последствий сделки между США и Ираном для России может стать снижение мировых цен на нефть, что, как мы уже говорили, связано с ожидаемым увеличением предложения на рынке после открытия Ормузского пролива и снятия санкций с иранской нефти.

Эксперты прогнозируют, что российское сырьё бренда Urals станет торговаться на уровне 50–60 долларов за баррель, что, в свою очередь, уменьшит экспортные поступления и снизит доходы бюджета России.

С геополитической точки зрения сделка может привести к сближению США и Ирана, что потенциально уменьшает зависимость Тегерана от Москвы, а это, в свою очередь, может повлиять на уровень военно-технического сотрудничества и реализацию совместных проектов, таких как транспортный коридор «Север – Юг».

А вот долгосрочные последствия от соглашения для России так или иначе остаются неопределёнными.

Риски и неопределённости: может ли сделка США и Ирана сорваться

И хотя до подписания сделки США и Ирана остаются считаные дни, есть риски её срыва.

Сейчас опасность представляет позиция Израиля — они не участвовали в переговорном процессе и вообще не являются участниками сделки, вследствие чего не согласны с согласованными между сторонами условиями.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отметил, что страна не связана американо-иранскими договорённостями.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Фото © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

«Соглашение Трампа не обязывает нас. Израиль — независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединённым Штатам», — сказал он.

The New York Times пишет, что Израиль недоволен сделкой, так как она не решает два важных вопроса — будущего иранского обогащённого урана и угрозы со стороны ливанской «Хезболлы».

«Мы не можем согласиться на меньшее, чем полное уничтожение «Хезболлы», мы не можем оставить территории, которые наши войска заняли и очистили от террористической инфраструктуры», — заявил Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности Израиля.

Ну и, конечно, не стоит забывать и о внутренних факторах. Немал шанс, что после прихода в 2028 году нового президента в США правительство снова сменит курс, как это уже было в 2018 с Трампом.

Да и в Иране могут рано или поздно потребовать дополнительных экономических гарантий, что в конечном счёте способно привести к разрыву договорённостей и новому витку конфликта между США и Ираном.

Вопросы и ответы (FAQ)

Когда вступит в силу сделка?

Подписание соглашения намечено на 19 июня 2026 года.

Какие санкции снимут с Ирана?

Ограничения на экспорт нефти, банковские операции и инвестиции. Гуманитарные санкции останутся в силе.

Могут ли США снова выйти из сделки?

Теоретически да — при изменении политического курса или нарушении условий со стороны Ирана.

Какие последствия от сделки для мира?

Снижение цен на нефть, рост инвестиций в регион, уменьшение риска военного конфликта.

Снимут ли санкции с Ирана полностью?

Не сразу. Предусмотрен 60‑дневный период для переговоров об окончательном соглашении.

Какова позиция России по соглашению?

Россия приветствует сделку как шаг к стабилизации на Ближнем Востоке.

Заключение

Кажется, мир на Ближнем Востоке совсем рядом, США и Иран наконец достигли согласия по ключевым вопросам — и уже 19 июня 2026 года сделка может быть подписана. Однако есть немалые риски срыва договорённостей как минимум из-за позиции Израиля. Следите за официальными заявлениями Госдепартамента США и МИД Ирана — проверяйте информацию в первоисточниках, чтобы быть в курсе актуальных изменений.

Авторы Андрей Ананьев