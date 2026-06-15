«Идиллии не будет»: Почему соглашение между США и Ираном может оказаться недолговечным

Даже если соглашение между США и Ираном действительно оформят в Швейцарии 19 июня, его устойчивость остаётся под большим вопросом. Об этом «Москве 24» рассказал первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, выделив три ключевых риска, способных повлиять на будущее сделки.

Первым и главным фактором эксперт назвал Израиль, который рассматривает возможные договорённости как крайне невыгодные и воспринимает происходящее как уступки со стороны Вашингтона и Тегерана.

«Израильский фактор играет большую роль, поэтому представить себе, что наступит какая-то идиллия, крайне сложно», — заявил политолог.

Второй риск, по словам Макаркина, — нерешённый вопрос по иранской ядерной программе. Вашингтон стремится к новой версии соглашения, отличной от JCPOA времён Барака Обамы, однако готовность Тегерана к уступкам остаётся под вопросом.

Третьим значимым фактором выступают внутренние политические расколы в обеих странах. В Иране часть элит, включая структуры КСИР, относится к переговорам скептически, а в США сделку критикуют как демократы, так и часть республиканцев, считающих условия недостаточно жёсткими.

«То есть с критикой сделки могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа. Это тоже большая проблема. То, что сделка критикуется и там и там, может привести к её неустойчивости», — подытожил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что единственным проигравшим от сделки между Ираном и США станет Израиль, который может столкнуться с жёстким давлением Вашингтона и ЕС. Жизнеспособность соглашения, по его словам, зависит от позиции Франции, Германии, Италии и Британии. Трамп может «проучить» Нетаньяху, и расшатать его коалицию — решаемая задача, если США и ЕС объединятся.