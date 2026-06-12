Отношения между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху стремительно ухудшаются. Израильскому премьеру жизненно необходимо разжигать конфликт, чтобы избежать тюрьмы, тогда как американский лидер отчаянно ищет выход из затянувшейся войны с Ираном, чтобы сосредоточиться на других проблемах, заявил политолог Малек Дудаков.

По его словам, в США война давно потеряла популярность. Рейтинги президента рухнули, назревает топливный кризис, пока Трамп всё глубже вязнет в ближневосточном тупике, постепенно утрачивая контроль даже над республиканским Конгрессом.

Однако у Нетаньяху нет иного выхода, кроме эскалации. Его правящая коалиция уже рассыпалась, впереди досрочные выборы, где партия «Ликуд» почти наверняка проиграет, а значит, уголовные преследования против политика неизбежно возобновятся, подчеркнул американист в интервью телеканалу «Звезда».