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Война на Ближнем Востоке

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Регион
12 июня, 10:25

Отношения ухудшаются: Американист раскрыл противоречия между Трампом и Нетаньяху

Политолог Дудаков: Трамп хочет закончить войну, но Нетаньяху это невыгодно

Обложка © ТАСС / Alex Brandon / АР

Обложка © ТАСС / Alex Brandon / АР

Отношения между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху стремительно ухудшаются. Израильскому премьеру жизненно необходимо разжигать конфликт, чтобы избежать тюрьмы, тогда как американский лидер отчаянно ищет выход из затянувшейся войны с Ираном, чтобы сосредоточиться на других проблемах, заявил политолог Малек Дудаков.

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По его словам, в США война давно потеряла популярность. Рейтинги президента рухнули, назревает топливный кризис, пока Трамп всё глубже вязнет в ближневосточном тупике, постепенно утрачивая контроль даже над республиканским Конгрессом.

Однако у Нетаньяху нет иного выхода, кроме эскалации. Его правящая коалиция уже рассыпалась, впереди досрочные выборы, где партия «Ликуд» почти наверняка проиграет, а значит, уголовные преследования против политика неизбежно возобновятся, подчеркнул американист в интервью телеканалу «Звезда».

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Ранее Трамп призвал Израиль и Иран немедленно прекратить обмен ударами. Президент США пригрозил Нетаньяху лишить помощи при новых ударах по ИРИ. По данным Axios, заявление Трампа о переговорах с Ираном застигло врасплох Нетаньяху.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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Борис Эльфанд
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