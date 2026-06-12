Отношения ухудшаются: Американист раскрыл противоречия между Трампом и Нетаньяху
Политолог Дудаков: Трамп хочет закончить войну, но Нетаньяху это невыгодно
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Отношения между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху стремительно ухудшаются. Израильскому премьеру жизненно необходимо разжигать конфликт, чтобы избежать тюрьмы, тогда как американский лидер отчаянно ищет выход из затянувшейся войны с Ираном, чтобы сосредоточиться на других проблемах, заявил политолог Малек Дудаков.
По его словам, в США война давно потеряла популярность. Рейтинги президента рухнули, назревает топливный кризис, пока Трамп всё глубже вязнет в ближневосточном тупике, постепенно утрачивая контроль даже над республиканским Конгрессом.
Однако у Нетаньяху нет иного выхода, кроме эскалации. Его правящая коалиция уже рассыпалась, впереди досрочные выборы, где партия «Ликуд» почти наверняка проиграет, а значит, уголовные преследования против политика неизбежно возобновятся, подчеркнул американист в интервью телеканалу «Звезда».
Ранее Трамп призвал Израиль и Иран немедленно прекратить обмен ударами. Президент США пригрозил Нетаньяху лишить помощи при новых ударах по ИРИ. По данным Axios, заявление Трампа о переговорах с Ираном застигло врасплох Нетаньяху.
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