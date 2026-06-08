Трамп призвал Израиль и Иран немедленно прекратить обмен ударами

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль и Иран немедленно остановить взаимные удары. Соответствующее заявление он опубликовал в социальных сетях.

«Израиль и Иран должны немедленно прекратить «стрельбу». Президент Дональд Трамп», — написал американский лидер.

Официальных комментариев от израильской и иранской сторон пока не поступало.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как израильская авиация без предупреждения атаковала Бейрут в ответ на обстрелы со стороны ливанской «Хезболлы», что вызвало угрозы со стороны Тегерана. Иранский Корпус стражей исламской революции выпустили несколько залпов баллистическими ракетами по северным районам Израиля, заявив, что это «предупреждение», направленное на прекращение агрессии против Ливана.

Израильская ПВО перехватила большую часть снарядов, однако инцидент вызвал массовую эвакуацию и закрытие учебных заведений. В ответ израильские официальные лица пообещали нанести «мощный» ответный удар. На фоне этих событий Вашингтон оказался в сложном положении: президент Дональд Трамп призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных действий, чтобы спасти переговоры по ядерной сделке, и дал понять, что именно США, а не Израиль, определяют стратегию в регионе.