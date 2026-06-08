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Регион
8 июня, 09:31

Симметричная месть: КСИР ударил по израильским нефтяным заводам

Tasnim: Иран нанёс ракетный удар по нефтехимическим объектам в Хайфе

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

КСИР ударил ракетами по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе. Информацию об этом распространило агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

В заявлении военных говорится, что атака стала ответом на действия «американо-сионистского врага». Ранее целью стал аналогичный комплекс на иранской территории.

Непосредственно перед этим ЦАХАЛ атаковал нефтехимию в городе Бендер-Махшехр на юго-западе Ирана. По имеющимся сведениям, обошлось без жертв.

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Помимо заводов, под удар попали две израильские авиабазы и радиолокационные объекты. Накануне вечером Тегеран уже обстреливал авиабазу Рамат Давид баллистическими ракетами в ответ на недавнюю операцию в пригороде Бейрута.

Штаб военного командования иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» предупредил о готовности действовать дальше. По его заявлению, Тель-Авив «столкнётся с еще более сокрушительными последствиями» в случае ответных шагов.

Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран вернуться к переговорам и заключить сделку. Он выразил надежду, что Израиль воздержится от ответного удара.

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Ситуация обострилась на фоне расширения израильской операции против движения «Хезболла» на юге Ливана. В конце мая премьер Биньямин Нетаньяху отдал соответствующий приказ, а глава Минобороны Исраэль Кац пояснил, что цель — установить контроль у реки Летании и демилитаризировать эту зону.

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Никита Никонов
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