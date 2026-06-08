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Регион
8 июня, 06:35

Израиль ударил по нефтехимическому комплексу на юго-западе Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

Израильские военные нанесли удары по нефтехимическому заводу в иранском городе Бендер-Махшехр. Он. находится на юго-западе Ирана, в провинции Хузестан, сообщила сама израильская армия у себя в социальных сетях.

«Недавно ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в Махшехре на юго-западе Ирана», — говорится в сообщении.

Иранское агентство Fars подтвердило, что удар действительно был. По их данным, объект получил частичные повреждения.

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До этого уже была информация, что израильские военные ударили по объектам в центральной и западной части Ирана. Армия Израиля подтвердила, что атаковала военные цели. Удары наносили военно-воздушные силы страны. Журналисты сообщили о громких взрывах в нескольких городах. Звуки были слышны в столице Тегеране, а также в городах Тебриз и Исфахан.

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Наталья Афонина
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