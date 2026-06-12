В Иране назвали спекуляцией заявления Трампа о мирном соглашении

Иранские власти опровергли заявления президента США Дональда Трампа о скором подписании соглашения по завершению конфликта. Заявление сделали в Тегеране. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

По словам дипломата, стороны пока не согласовали ни место, ни сроки подписания возможного соглашения. Он назвал сообщения о скором заключении сделки предположениями, которые не имеют окончательного подтверждения.

«Сообщения о времени и месте подписания соглашения остаются спекулятивными и ещё ничего не было окончательно согласовано», — сказал Багаи.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что основная часть текста будущего документа уже согласована. Однако, по его словам, процесс неоднократно сталкивался с трудностями из-за изменений позиции американской стороны.

Багаи заявил, что за последние месяцы Вашингтон не раз менял свои требования и неоднократно нарушал режим прекращения огня. Он также сообщил, что американские представители выдвигали новые условия как во время переговоров, так и через публичные заявления в СМИ. Кроме того, дипломат подчеркнул, что США пытались навязать Ирану ряд требований, которые Тегеран считает необоснованными. По его словам, иранская сторона не намерена отказываться от своих принципиальных позиций.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договорённостей между Вашингтоном и Тегераном по вопросу прекращения конфликта. По его словам, сторонам оставалось завершить оформление необходимых документов. Республиканец сообщил, что соглашение могут подписать уже в ближайшие дни. В качестве возможного места проведения церемонии он назвал Европу. Американский лидер также допустил, что подписание состоится в предстоящие выходные.