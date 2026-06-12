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Регион
11 июня, 22:11

В Иране назвали спекуляцией заявления Трампа о мирном соглашении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Иранские власти опровергли заявления президента США Дональда Трампа о скором подписании соглашения по завершению конфликта. Заявление сделали в Тегеране. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

По словам дипломата, стороны пока не согласовали ни место, ни сроки подписания возможного соглашения. Он назвал сообщения о скором заключении сделки предположениями, которые не имеют окончательного подтверждения.

«Сообщения о времени и месте подписания соглашения остаются спекулятивными и ещё ничего не было окончательно согласовано», — сказал Багаи.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что основная часть текста будущего документа уже согласована. Однако, по его словам, процесс неоднократно сталкивался с трудностями из-за изменений позиции американской стороны.

Багаи заявил, что за последние месяцы Вашингтон не раз менял свои требования и неоднократно нарушал режим прекращения огня. Он также сообщил, что американские представители выдвигали новые условия как во время переговоров, так и через публичные заявления в СМИ. Кроме того, дипломат подчеркнул, что США пытались навязать Ирану ряд требований, которые Тегеран считает необоснованными. По его словам, иранская сторона не намерена отказываться от своих принципиальных позиций.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договорённостей между Вашингтоном и Тегераном по вопросу прекращения конфликта. По его словам, сторонам оставалось завершить оформление необходимых документов. Республиканец сообщил, что соглашение могут подписать уже в ближайшие дни. В качестве возможного места проведения церемонии он назвал Европу. Американский лидер также допустил, что подписание состоится в предстоящие выходные.

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Антон Голыбин
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