У них не будет ядерного оружия: Иран согласился на главное требование Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в рамках будущих договорённостей с Вашингтоном обязуется не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие. По его словам, Тегеран согласился с тем, что у него не будет ядерного оружия в какой-либо форме.

«Они не будут иметь, не станут покупать и разрабатывать ядерное оружие», — подчеркнул американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп также сообщил, что США и Иран достигли предварительных договорённостей о прекращении конфликта. Он отметил, что стороны согласовали ключевые условия соглашения, а его формальное подписание может состояться в ближайшие дни, возможно, на территории Европы.