Трамп: США не снимут морскую блокаду до заключения сделки с Ираном

Соединённые Штаты не планируют отменять морские ограничения против Ирана до завершения переговорного процесса между двумя странами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, действующий режим блокады будет сохраняться в полном объёме вплоть до окончательного заключения соглашения с Тегераном. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп назвал два варианта завершения конфликта с Ираном. По его словам, Вашингтон рассматривает два варианта развития ситуации. Один из них связан с подписанием договорённостей, второй — с продолжением давления на Тегеран.