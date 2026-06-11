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Война на Ближнем Востоке

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Регион
11 июня, 17:40

Трамп заявил, что отменил запланированные удары по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану отменены в связи с достижением консенсуса по условиям будущего соглашения. Он пояснил, что это решение было принято после того, как переговоры с иранской стороной получили одобрение высшего руководства Исламской Республики.

«На основании того, что обсуждения с Исламской Республикой Иран были доведены до высшего уровня иранского руководства и получили одобрение, я, как президент США, отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома также отметил, что основные положения будущей сделки уже согласованы при участии США, Израиля и ряда ближневосточных стран. Однако, по его словам, военно-морская блокада Ирана будет продолжаться до окончательного подписания документа. Дата и место подписания будут объявлены позднее.

CNN: Иран после громких обещаний Трампа заминировал остров Харк
CNN: Иран после громких обещаний Трампа заминировал остров Харк

Несколько часов назад Трамп анонсировал новые удары по Ирану и захват острова Харк. Американский лидер также утверждал, флот, военно-воздушные силы, радары и ПВО Тегерана якобы уже уничтожены.

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Наталья Демьянова
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