Трамп пообещал захватить остров Харк, через который идёт 90% иранской нефти

Американские силы «в какой-то момент в недалёком будущем» захватят иранский остров Харк. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он также заявил о намерении взять под контроль другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана, чтобы полностью контролировать его рынки нефти и газа, сравнив это с ситуацией в Венесуэле.

«В какой-то момент в недалёком будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и установим полный контроль над их рынками нефти и газа, во многом как в случае с Венесуэлой», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома также анонсировал новые удары по Ирану сегодня вечером. По его словам, флот, военно-воздушные силы, радары и ПВО Тегерана якобы уже уничтожены.

Остров Харк — это ключевая нефтяная артерия Ирана в Персидском заливе, через которую проходит до 90% морского экспорта чёрного золота страны. В 2026 году остров стал целью масштабных ракетных ударов США. По различным данным, было нанесено от 500 до 550 ударов.