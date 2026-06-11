Трамп пообещал захватить остров Харк, через который идёт 90% иранской нефти
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Американские силы «в какой-то момент в недалёком будущем» захватят иранский остров Харк. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он также заявил о намерении взять под контроль другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана, чтобы полностью контролировать его рынки нефти и газа, сравнив это с ситуацией в Венесуэле.
«В какой-то момент в недалёком будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и установим полный контроль над их рынками нефти и газа, во многом как в случае с Венесуэлой», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Глава Белого дома также анонсировал новые удары по Ирану сегодня вечером. По его словам, флот, военно-воздушные силы, радары и ПВО Тегерана якобы уже уничтожены.
Остров Харк — это ключевая нефтяная артерия Ирана в Персидском заливе, через которую проходит до 90% морского экспорта чёрного золота страны. В 2026 году остров стал целью масштабных ракетных ударов США. По различным данным, было нанесено от 500 до 550 ударов.
До этого Трамп сообщил, что Соединённые Штаты задействовали 49 крылатых ракет Tomahawk в ходе очередной волны ударов по Ирану, причём некоторые цели располагались в 65 километрах от Тегерана. До этого поступали сведения о серии взрывов в ряде иранских городов: атаке подверглись морской порт Кенган, Бендер-Аббас и округ Минаб, кроме того, взрывы фиксировались в районе островов Кешм и Хенгам. В результате налётов на город Карган в провинции Хормозган погибли несколько мирных жителей.
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