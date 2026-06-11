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Война на Ближнем Востоке

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Регион
11 июня, 12:39

Трамп пообещал захватить остров Харк, через который идёт 90% иранской нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Американские силы «в какой-то момент в недалёком будущем» захватят иранский остров Харк. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он также заявил о намерении взять под контроль другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана, чтобы полностью контролировать его рынки нефти и газа, сравнив это с ситуацией в Венесуэле.

«В какой-то момент в недалёком будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и установим полный контроль над их рынками нефти и газа, во многом как в случае с Венесуэлой», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома также анонсировал новые удары по Ирану сегодня вечером. По его словам, флот, военно-воздушные силы, радары и ПВО Тегерана якобы уже уничтожены.

Остров Харк — это ключевая нефтяная артерия Ирана в Персидском заливе, через которую проходит до 90% морского экспорта чёрного золота страны. В 2026 году остров стал целью масштабных ракетных ударов США. По различным данным, было нанесено от 500 до 550 ударов.

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До этого Трамп сообщил, что Соединённые Штаты задействовали 49 крылатых ракет Tomahawk в ходе очередной волны ударов по Ирану, причём некоторые цели располагались в 65 километрах от Тегерана. До этого поступали сведения о серии взрывов в ряде иранских городов: атаке подверглись морской порт Кенган, Бендер-Аббас и округ Минаб, кроме того, взрывы фиксировались в районе островов Кешм и Хенгам. В результате налётов на город Карган в провинции Хормозган погибли несколько мирных жителей.

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Наталья Демьянова
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