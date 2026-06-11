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Война на Ближнем Востоке

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Регион
11 июня, 02:16

Несколько человек погибли при атаке США на Иран

Обложка © X / Vahid

Обложка © X / Vahid

В результате атак США на иранский город Карган, который находится в провинции Хормозган, погибли несколько гражданских лиц. Об этом сообщает Telegram-канал Mediterranean Man со ссылкой на иранские источники.

Двое человек получили ранения и были доставлены в больницу. Детали инцидента уточняются.

США завершили новую серию ударов по иранским объектам, включая средства военного наблюдения, системы связи и объекты противовоздушной обороны. В операции были задействованы подразделения морской пехоты, ВВС и ВМС, применившие высокоточное оружие. В Вашингтоне назвали удары ответом на продолжающуюся агрессию со стороны Ирана и заявили, что войска сохраняют боеготовность.

Иранские военные нанесли удары по 18 объектам армии США на Ближнем Востоке
Иранские военные нанесли удары по 18 объектам армии США на Ближнем Востоке

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты применили 49 крылатых ракет Tomahawk в ходе новой волны ударов по Ирану. Некоторые цели находились на расстоянии 65 километров от Тегерана. До этого появлялись сообщения о серии взрывов в нескольких городах Ирана. Атаке подверглись морской порт Кенган, город Бендер-Аббас, а также округ Минаб. Кроме того, в районе иранских островов Кешм и Хенгам также были слышны взрывы.

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Виталий Приходько
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