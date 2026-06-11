Несколько человек погибли при атаке США на Иран

В результате атак США на иранский город Карган, который находится в провинции Хормозган, погибли несколько гражданских лиц. Об этом сообщает Telegram-канал Mediterranean Man со ссылкой на иранские источники.

Двое человек получили ранения и были доставлены в больницу. Детали инцидента уточняются.

США завершили новую серию ударов по иранским объектам, включая средства военного наблюдения, системы связи и объекты противовоздушной обороны. В операции были задействованы подразделения морской пехоты, ВВС и ВМС, применившие высокоточное оружие. В Вашингтоне назвали удары ответом на продолжающуюся агрессию со стороны Ирана и заявили, что войска сохраняют боеготовность.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты применили 49 крылатых ракет Tomahawk в ходе новой волны ударов по Ирану. Некоторые цели находились на расстоянии 65 километров от Тегерана. До этого появлялись сообщения о серии взрывов в нескольких городах Ирана. Атаке подверглись морской порт Кенган, город Бендер-Аббас, а также округ Минаб. Кроме того, в районе иранских островов Кешм и Хенгам также были слышны взрывы.