Иранские военные нанесли удары по 18 объектам армии США на Ближнем Востоке

Иран атаковал 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В заявлении корпуса утверждается, что ВКС и ВМС КСИР провели две волны операции. Атаку совершили «в наказание агрессора и в ответ на нападение» армии США. Целями стали объекты на авиабазах «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте, а также на авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне. Иранская гостелерадиокомпания IRIB процитировала заявление корпуса.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции атаковал два судна в Ормузском проливе, которые пытались пересечь стратегический маршрут. После этого иранские военные объявили о закрытии пролива до дальнейшего уведомления. В КСИР предупредили участников судоходства о последствиях приближения к проливу — такие действия будут рассматривать как сотрудничество с противником. Решение о закрытии маршрута там связали с неоднократными нарушениями условий прекращения огня со стороны США.