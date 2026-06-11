Иран закрыл Ормузский пролив для танкеров и торговых судов после атаки США

Иран ввёл полный запрет на проход судов через Ормузский пролив из-за возобновления ударов США. Об этом говорится в заявлении центрального штаба военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия».

В штабе связали решение с нападениями американских сил на южные регионы провинции Хормозган. Тегеран предупредил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано. Под запрет попали все типы судов, включая нефтяные танкеры и торговые корабли. На этом фоне Корпус стражей исламской революции сообщил об ударе по двум судам, которые пытались пересечь Ормуз. Там заявили, что приближение любого судна к проливу будут расценивать как сотрудничество с врагом.

Тем временем, Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) сообщило, что коммерческие суда продолжают проходить через Ормузский пролив, несмотря на заявление Ирана о его закрытии. В командовании также отметили, что ни один американский корабль не подвергся ударам в проливе.

Ранее сообщалось, что в Персидском заливе начались вооружённые столкновения между вооружёнными силами Ирана и США. Агентство Mehr передало, что в районе иранских островов Кешм и Хенгам слышны взрывы. Боевые действия идут на море.