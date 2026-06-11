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Война на Ближнем Востоке

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Регион
11 июня, 09:38

Кремль отреагировал на новое обострение между США и Ираном

Песков призвал США и Иран вернуться к переговорам

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Россия обеспокоена новым обострением между США и Ираном и призывает стороны проявлять сдержанность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва внимательно следит за развитием ситуации.

«Мы обеспокоены этим», — сказал представитель Кремля.

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Песков подчеркнул, что Россия призывает всех участников конфликта избегать дальнейшей эскалации.

«Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности», — заявил он.

В Кремле также считают необходимым вернуться к дипломатическому формату урегулирования.

«Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу», — добавил Песков.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты запустили 49 крылатых ракет Tomahawk в ходе новой волны ударов по Ирану. Часть целей была расположена всего в 65 км от Тегерана. До этого сообщалось о взрывах в нескольких иранских городах. Атаке подверглись порт Кенган, Бендер-Аббас, округ Минаб, а также районы островов Кешм и Хенгам. Есть жертвы среди мирного населения.

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Марина Фещенко
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