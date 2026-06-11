Кремль отреагировал на новое обострение между США и Ираном

Россия обеспокоена новым обострением между США и Ираном и призывает стороны проявлять сдержанность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва внимательно следит за развитием ситуации.

«Мы обеспокоены этим», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия призывает всех участников конфликта избегать дальнейшей эскалации.

«Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности», — заявил он.

В Кремле также считают необходимым вернуться к дипломатическому формату урегулирования.

«Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу», — добавил Песков.