Кремль отреагировал на новое обострение между США и Ираном
Песков призвал США и Иран вернуться к переговорам
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Россия обеспокоена новым обострением между США и Ираном и призывает стороны проявлять сдержанность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва внимательно следит за развитием ситуации.
«Мы обеспокоены этим», — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Россия призывает всех участников конфликта избегать дальнейшей эскалации.
«Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности», — заявил он.
В Кремле также считают необходимым вернуться к дипломатическому формату урегулирования.
«Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу», — добавил Песков.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты запустили 49 крылатых ракет Tomahawk в ходе новой волны ударов по Ирану. Часть целей была расположена всего в 65 км от Тегерана. До этого сообщалось о взрывах в нескольких иранских городах. Атаке подверглись порт Кенган, Бендер-Аббас, округ Минаб, а также районы островов Кешм и Хенгам. Есть жертвы среди мирного населения.
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